Зеленський вважає, що якби зараз відбулися вибори, українці переобрали б його

Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Alessandro Della Valle)

Президент Володимир Зеленський вважає, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися. Таку думку він висловив у інтерв'ю Fox News.

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"Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі", – сказав він.

Він нагадав, що перенесення будь-яких виборів під час війни – президентських, парламентських або міських – є законним під час війни.

"Я не скасовував вибори. Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", – наголосив глава держави.

Згідно з опитуванням КМІС від 20 лютого 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Зеленський має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради.

10 вересня Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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