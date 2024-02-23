Зеленський: Війна закінчиться, коли світ зрозуміє, що Путін – неадекватний
Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, що війна закінчиться тоді, коли весь світ зрозуміє, що російський диктатор Володимир Путін – "неадекватна людина, яка загрожує світовому порядку".
"Путін перетнув усі червоні лінії. Він – неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. Й він спробує вчинити так. Коли світ усвідомить це – у той момент війна завершиться", – сказав глава держави.
Разом з тим Зеленський вважає, що світ поки що неготовий до зміни політичного режиму в Росії.
"Світ, якщо чесно, не готовий до втрати Путіним влади. Світ остерігається змін у РФ. США, європейські держав та Глобальний Південь можуть вирішити", – зазначив президент.
- 18 січня 2024 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".
- Вчора, 22 лютого, президент США Джо Байден назвав Путіна "божевільним сучим сином".
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