Зеленський: Війна закінчиться, коли світ зрозуміє, що Путін – неадекватний

Разом з тим Зеленський вважає, що світ поки що неготовий до зміни політичного режиму в Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Fox News, що війна закінчиться тоді, коли весь світ зрозуміє, що російський диктатор Володимир Путін – "неадекватна людина, яка загрожує світовому порядку".

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"Путін перетнув усі червоні лінії. Він – неадекватна людина, яка загрожує усьому світові й стверджує, що зруйнує НАТО. Й він спробує вчинити так. Коли світ усвідомить це – у той момент війна завершиться", – сказав глава держави.

Разом з тим Зеленський вважає, що світ поки що неготовий до зміни політичного режиму в Росії.

"Світ, якщо чесно, не готовий до втрати Путіним влади. Світ остерігається змін у РФ. США, європейські держав та Глобальний Південь можуть вирішити", – зазначив президент.

18 січня 2024 року президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи в Давосі російсько-українську війну, заявив, що європейські країни побачать ще більш неприємні речі, ніж уже побачили, оскільки російський диктатор Володимир Путін "на два кроки попереду Європи".

Вчора, 22 лютого, президент США Джо Байден назвав Путіна "божевільним сучим сином".

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