Зеленський пояснив звільнення Залужного необхідністю "перезавантаження"

Президент нагадав, що нагородив Залужного званням Героя України, тому що той захищав країну

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю FoX News пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та ще низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

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"Ми не говоримо про перезавантаження напряму, ми говоримо про те, що деякі речі ми не змінювали останнім часом. Ми маємо бути швидшими, а це означає, що ми маємо попрощатися з усією бюрократією. Ми маємо бути розумнішими, більш технологічними і, звісно, швидшими. Час – гроші, а в нашій ситуації це не гроші, а життя людей", – сказав глава держави.

Коментуючи відставку тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський сказав, що надав йому звання Героя України, тому що той захищав країну.

Відповідаючи на запитання, чи припускає Зеленський, що Залужний може опинитися в опозиції до нього, президент сказав: "Це його вибір".

8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного і призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитись у команді", однак не уточнив, на якій посаді.

9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

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