Зеленский объяснил увольнение Залужного необходимостью "перезагрузки"

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью FoX News объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

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"Мы не говорим о перезагрузке напрямую, мы говорим о том, что некоторые вещи мы не меняли в последнее время. Мы должны быть быстрее, а это значит, что мы должны проститься со всей бюрократией. Мы должны быть умнее, технологичнее и, конечно, более быстрыми. Время – деньги, а в нашей ситуации это не деньги, а жизнь людей", – сказал глава государства.

Комментируя отставку тогдашнего главка ВСУ Валерия Залужного, Зеленский сказал, что присвоил ему звание Героя Украины, потому что тот защищал страну.

Отвечая на вопрос, предполагает ли Зеленский, что Залужный может оказаться в оппозиции ему, президент сказал: "Это его выбор".

8 февраля 2024 года Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту.

9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

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