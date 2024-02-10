Українців застерегли щодо сайтів, нібито пов'язаних із Залужним. За цим може стояти ворог

Сайти ведуть на анонімні Telegram-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти українців

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Центр протидії дезінформації при РНБО застеріг українців, що в інтернеті шириться реклама сайтів, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем Валерієм Залужним. За їхнім створенням може стояти ворог з метою розколоти українське суспільство.

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У ЦПД наголосили, що подібні ресурси знаходяться на різних доменах і створені анонімами.

"Ці сайти не пов'язані з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність правоохоронні органи України вже поінформовані", – наголосили у Центрі.

Там також припустили, що за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні Telegram-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України.

Українців закликали не реєструватись на цих ресурсах і довіряти лише верифікованим джерелам.

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8 лютого Зеленський звільнив Залужного і призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному президент запропонував "залишитись у команді", однак не уточнив, на якій посаді.

9 лютого Зеленський присвоїв звання Героя України Залужному.

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