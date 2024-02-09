Залужний та Буданов отримають зірку Героя України — Зеленський підписав укази

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України колишньому головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному та начальнику української розвідки Кирилу Буданову. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

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У документах йдеться, що Залужний отримає зірку Героя України за "визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Буданов отримає золоту зірку за "особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Укази набирають чинності з моменту їхньої публікації.

8 лютого Зеленський та головком Залужний провели зустріч. Президент зазначив, що вони обговорили необхідність оновлення ЗСУ, він запропонував Залужному "і надалі бути в команді", але не уточнив, на якій посаді.

Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський.

Опубліковано відповідні укази про звільнення та призначення.

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