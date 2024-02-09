Залужный и Буданов получат звезду Героя Украины — Зеленский подписал указы

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский присвоил звания Героя Украины бывшему главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному и начальнику украинской разведки Кириллу Буданову. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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В документах сказано, что Залужный получит звезду Героя Украины за "выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Буданов получит золотую звезду за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Указы вступают в силу с момента их публикации.

8 февраля Зеленский и главком Залужный провели встречу. Президент отметил, что они обсудили необходимость обновления ВСУ, он предложил Залужному "и дальше быть в команде", но не уточнил, на какой должности.

Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский.

Опубликованы соответствующие указы об увольнении и назначении.

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