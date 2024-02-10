Украинцев предупредили о сайтах, якобы связанных с Залужным. За этим может стоять враг
Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерег украинцев, что в интернете распространяется реклама сайтов, якобы связанных с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным. За их созданием может стоять враг с целью расколоть украинское общество.
В ЦПД отметили, что подобные ресурсы находятся на разных доменах и созданы анонимами.
"Эти сайты не связаны с Валерием Залужным, а об их деятельности правоохранительные органы Украины уже проинформированы", – подчеркнули в Центре.
Там также предположили, что за созданием этих онлайн-площадок стоит враг, стремящийся к расколу украинского общества и использующий для этого различные средства. В частности, сайты ведут на анонимные Telegram-боты, собирающие информацию о пользователях, которая в будущем может быть использована против граждан Украины.
Украинцев призывали не регистрироваться на этих ресурсах и доверять только верифицированным источникам.
- 8 февраля Зеленский уволил Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному президент предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на какой должности.
- 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.
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