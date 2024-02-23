Зеленский: Война закончится, когда мир поймет, что Путин – неадекватный
Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что война закончится тогда, когда весь мир поймет, что российский диктатор Владимир Путин – "неадекватный человек, угрожающий мировому порядку".
"Путин пересек все красные линии. Он – неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается поступить так. Когда мир осознает это – в тот момент война завершится", – сказал глава государства.
Вместе с тем Зеленский считает, что мир пока не готов к изменению политического режима в России.
"Мир, если честно, не готов к потере Путиным власти. Мир опасается изменений в РФ. США, европейские государства и Глобальный Юг могут решить", – отметил президент.
- 18 января 2024 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".
- Вчера, 22 февраля, президент США Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном".
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