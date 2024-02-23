Зеленский: Война закончится, когда мир поймет, что Путин – неадекватный

Вместе с тем, Зеленский считает, что мир пока не готов к изменению политического режима в России

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что война закончится тогда, когда весь мир поймет, что российский диктатор Владимир Путин – "неадекватный человек, угрожающий мировому порядку".

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"Путин пересек все красные линии. Он – неадекватный человек, угрожающий всему миру и утверждающий, что разрушит НАТО. И он попытается поступить так. Когда мир осознает это – в тот момент война завершится", – сказал глава государства.

Вместе с тем Зеленский считает, что мир пока не готов к изменению политического режима в России.

"Мир, если честно, не готов к потере Путиным власти. Мир опасается изменений в РФ. США, европейские государства и Глобальный Юг могут решить", – отметил президент.

18 января 2024 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс комментируя в Давосе российско-украинскую войну, заявил, что европейские страны увидят еще более неприятные вещи, чем уже увидели, поскольку российский диктатор Владимир Путин "на два шага впереди Европы".

Вчера, 22 февраля, президент США Джо Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном".

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