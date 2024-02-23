Зеленский считает, что если бы сейчас состоялись выборы, украинцы переизбрали бы его

Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Alessandro Della Valle)

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы переизбрали бы его на выборах, если бы они состоялись. Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

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"Сейчас у меня самая большая поддержка в обществе. Поэтому если мы проведем выборы сейчас, то люди изберут меня. Не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти", – сказал он.

Он напомнил, что перенос любых выборов во время войны – президентских, парламентских или городских – является законным во время войны.

"Я не отменял выборы. Закон говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был изначально", – подчеркнул глава государства.

Согласно опросу КМИС от 20 февраля 2024 года подавляющее большинство украинцев (69%) считают, что Зеленский должен занимать должность до конца военного положения, в то же время 10% респондентов поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия, а до избрания нового главы государства его полномочия будет выполнять глава Верховной Рады.

10 сентября Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, пока "не время" для выборов.

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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