Зеленський про свою легітимність: Заяви Путіна нудні та нецікаві

Президент зазначив, що українці знають свою Конституцію та закони

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський назвав висловлювання про його легітимність з боку російського диктатора Володимира Путіна та пропаганди РФ нудними й нецікавими. Таку думку український лідер висловив у інтерв’ю центральноазійським ЗМІ.

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Президента попросили прокоментувати наративи російської пропаганди щодо його легітимності. Глава держави зазначив, що українці знають свою Конституцію та закони.

"Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента РФ з приводу легітимності президента України, щиро кажучи, нудні, нецікаві. Усі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже турбує", – заявив Зеленський.

Напередодні Путін після зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що виходить із того, що легітимність Зеленського "закінчилась".

23 лютого Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.

14 березня Стефанчук сказав, що наратив російської пропаганди про те, що Зеленський з травня 2024 року може стати нелегітимним, не має під собою ніяких юридичних підстав.

10 травня міністр юстиції Малюська заявив, що Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня. Повноваження президента тривають до обрання наступного.

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