Стефанчук: Президент може вважатися легітимним, поки на його місце не прийде новий

Спікер парламенту заявив, що у Росії не буде юридичних підстав називати Зеленського нелегітимним навесні

Руслан Стефанчук (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Наратив російської пропаганди про те, що президент Володимир Зеленський з травня 2024 року може стати нелегітимним, не має під собою жодних юридичних підстав. Про це в інтерв'ю Суспільному заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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"Я розумію всю недосконалість Конституції України, але я точно знаю, що Конституція містить статтю 108-му, де чітко передбачено, що президент виконує свої зобов'язання до моменту, поки не вступить у свої повноваження наступний президент", – пояснив він.

Тому, додав Стефанчук, українським лідером "був, є і залишиться Зеленський".

Журналістка запитала у спікера парламенту, чи розглядає він можливість, що "хтось може відправити до конституційного суду подання, поставити під сумнів легітимність перебування на посаді Зеленського".

"У нас чітко визначено, хто може звернутися до конституційного суду. Це президент, 45+ народних депутатів, уповноважений з прав людини й ще кілька осіб. Я думаю, що сьогодні в українському суспільстві немає жодних сумнівів щодо легітимності президента", – зазначив Стефанчук.

Водночас якщо хтось таки звернеться з поданням, в обов'язках конституційного суду буде розтлумачити всі ці положення, додав спікер Ради.

10 вересня 2023 року Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

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