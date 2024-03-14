Стефанчук: Президент может считаться легитимным, пока на его место не придет новый

Спикер парламента заявил, что у России не будет юридических оснований весной называть Зеленского нелегитимным

Руслан Стефанчук (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Нарратив российской пропаганды о том, что президент Владимир Зеленский с мая 2024 года может стать нелегитимным, не имеет под собой никаких юридических оснований. Об этом в интервью Суспильному заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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"Я понимаю все несовершенство Конституции Украины, но я точно знаю, что Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что президент выполняет свои обязательства до момента, пока не вступит в свои полномочия следующий президент", – пояснил он.

Поэтому, добавил Стефанчук, украинским лидером "был, есть и остается Зеленский".

Журналистка спросила спикера парламента, рассматривает ли он возможность, что "кто-то может подать в конституционный суд, поставить под сомнение легитимность пребывания в должности Зеленского".

"У нас четко определено, кто может обратиться в конституционный суд. Это президент, 45+ народных депутатов, уполномоченный по правам человека и еще несколько человек. Я думаю, что сегодня в украинском обществе нет никаких сомнений в легитимности президента", – отметил Стефанчук.

В то же время, если кто-нибудь обратится с такой просьбой, в обязанностях конституционного суда будет разъяснить "все эти положения", добавил спикер Рады.

10 сентября 2023 года Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то Украина будет иметь проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за границей и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

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