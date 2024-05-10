Глава Мін'юсту: Немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності Зеленського

Денис Малюська (Фото: Міністерство юстиції)

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що зараз немає сенсу звертатися до Конституційного суду щодо легітимності президента Володимира Зеленського. Про це він повідомив у інтерв’ю ВВС News.

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На запитання щодо доречності звернення до Конституційного суду міністр юстиції заявив, що він не є суб'єктом, який може звертатися до цього органу, і додав, що зараз це вже пізно робити.

"Таке звернення означає, що питання є і є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні – зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента була б величезна помилка, тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися", – сказав Малюська.

Міністр зазначив, що Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня. Повноваження президента тривають до обрання наступного.

"Але чимало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти, до чого придратися чи на чомусь побудувати якусь теорію змови, – то він це знайде", – сказав він.

Малюська наголосив, що автори Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України, тому деякі норми щодо цього сформульовані "не ідеально, м’яко кажучи".

23 лютого Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.

14 березня Стефанчук сказав, що наратив російської пропаганди про те, що Зеленський з травня 2024 року може стати нелегітимним, не має під собою ніяких юридичних підстав.

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