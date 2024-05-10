Глава Минюста: Нет смысла обращаться в Конституционный суд о легитимности Зеленского

Денис Малюска (Фото: Министерство юстиции)

Министр юстиции Денис Малюська считает, что сейчас нет смысла обращаться в Конституционный суд по вопросу легитимности президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью BBC News.

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На вопрос об уместности обращения в Конституционный суд министр юстиции заявил, что он не является субъектом, который может обращаться в этот орган и добавил, что сейчас это уже поздно делать.

"Такое обращение означает, что вопросы есть и есть сомнения, они обоснованы, и нам нужен целый авторитет Конституционного суда, который бы эту ситуацию урегулировал. Учитывая ситуацию с безопасностью в стране – сейчас официально и публично ставить под сомнение легитимность президента была бы огромная ошибка, поэтому я думаю, что сейчас нет смысла обращаться", – сказал Малюська.

Министр отметил, что Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.

"Но многие нормы Конституции сформулированы таким образом, что тот, кто хочет найти к чему придраться или на чем-то построить какую-то теорию заговора – он это найдет", — сказал он.

Малюська отметил, что авторы Конституции мало верили в реалистичность полномасштабной войны с участием Украины, поэтому некоторые нормы сформулированы "не идеально, мягко говоря".

23 февраля Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом.

14 марта Стефанчук сказал, что нарратив российской пропаганды о том, что Зеленский с мая 2024 года может стать нелегитимным, не имеет под собой никаких юридических оснований.

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