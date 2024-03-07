Весной Россия назовет Зеленского нелегитимным. Политолог: У Зеленского есть много опций

Владимир Зеленский (Фото: EPA/IGOR TKACHENKO)

После окончания президентского срока Владимира Зеленского, российская пропаганда сразу назовет его нелегитимным, на что Украина может противопоставить решение Конституционного суда. В то же время у Зеленского есть опции относительно того, оставаться ли президентом или лидером страны. Такое мнение в выпуске LIGA. Подкаст высказал политолог Николай Давыдюк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Просто решение Конституционного суда: мы не можем проводить выборы – он остается на своем месте", – считает он.

По мнению Давидюка, у Зеленского есть много опций. Если Конституционный суд говорит, что Зеленский должен быть отстранен, потому что срок закончился – Зеленский все равно останется действующим политиком, у которого есть основная фракция в парламенте, отметил политолог.

"Он может быть избран премьер-министром буквально за минуту. Он станет премьер-министром – легитимным, от парламента. Он может из одного кресла перейти просто в другое – это нормально, это рабочая формула", – пояснил он.

Также политолог считает, что Конституционный суд может решить, что Зеленский остается.

"Если мы во время войны проведем выборы и Россия скажет, что мы "легитимные" – мы будем легитимно УССР в составе РФ. Этого нам не надо. Зеленский может остаться президентом, если Конституционный суд скажет", – акцентировал он.

10 сентября 2023 года Зеленский заявил: если проводить выборы во время войны, то у Украины будут проблемы с голосованием военных, наблюдателями на фронте, признанием голосования, волеизъявлением граждан за рубежом и в оккупации.

4 октября Зеленский сказал, что "ситуация сложная", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы состоятся. Уже 6 ноября президент заявил: по его мнению, выборы пока "не ко времени".

В ноябре Центральная избирательная комиссия заявила, что не получала "никакой информации" о возможной подготовке к президентским выборам в марте 2024 года.

В феврале 2024 года Зеленский выразил мнение, что украинцы бы переизбрали его на выборах, если бы они состоялись.

Читайте также: "Тайминг провалился". Сможет ли Россия закрепиться за Авдеевкой и сдвинуть линию фронта