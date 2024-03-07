Навесні Росія назве Зеленського нелегітимним. Політолог: У Зеленського є багато опцій

Володимир Зеленський (Фото: EPA/IGOR TKACHENKO)

Після завершення президентського терміну Володимира Зеленського російська пропаганда відразу назве його нелегітимним, на що Україна може протиставити рішення Конституційного суду. Водночас у Зеленського є опції щодо того, чи залишатися президентом чи лідером країни. Таку думку у випуску LIGA.Подкаст висловив політолог Микола Давидюк.

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"Просто рішення Конституційного суду: ми не можемо проводити вибори – він залишається на своєму місці", – вважає він.

На думку Давидюка, у Зеленського є багато опцій. Якщо Конституційний суд каже, що Зеленський має бути відсторонений, бо термін закінчився, – Зеленський все одно залишиться чинним політиком, в якого є основна фракція в парламенті, зазначив політолог.

"Він може бути обраний прем'єр-міністром буквально за хвилину. Він стане прем'єр-міністром – легітимним, від парламенту. Він може з одного крісла перейти просто в інше – це нормально, це робоча формула", – пояснив він.

Також політолог вважає, що Конституційний суд може вирішити, що Зеленський залишається.

"Якщо ми під час війни проведемо вибори й Росія скаже, що ми "легітимні", – ми будемо легітимно УРСР у складі РФ. Цього нам не треба. Зеленський може залишитися президентом, якщо Конституційний суд скаже", – акцентував він.

10 вересня 2023 року Зеленський заявив: якщо проводити вибори під час війни, то Україна матиме проблеми з голосуванням військових, спостерігачами на фронті, визнанням голосування, волевиявленням громадян за кордоном та в окупації.

4 жовтня Зеленський сказав, що "ситуація складна", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори відбудуться. Вже 6 листопада президент заявив: на його думку, вибори поки "не на часі".

У листопаді Центральна виборча комісія заявила, що не отримувала "жодної інформації" про можливу підготовку до президентських виборів у березні 2024 року.

У лютому 2024 року Зеленський висловив думку, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися.

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