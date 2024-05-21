Зеленський: Мої п’ять років президентства ще не закінчилися

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський, оцінюючи п’ять років перебування на посаді, заявив, що його термін ще не закінчився. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню Reuters.

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Журналіст запитав у Зеленського, наскільки, на його думку, він впорався зі своєю роботою протягом п’яти років президентства.

"Мої п’ять років ще не закінчились. Через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність, мені здається, що це не дуже етично. Я думаю, що погляд справедливий десь збоку, я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині", – заявив український лідер.

Також глава держави зазначив, що радий бути президентом такого народу, який "не обернувся спиною, нікуди не побіг і відстояв все, що міг".

23 лютого Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.

14 березня Стефанчук сказав, що наратив російської пропаганди про те, що Зеленський з травня 2024 року може стати нелегітимним, не має під собою ніяких юридичних підстав.

10 травня міністр юстиції Малюська заявив, що Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня. Повноваження президента тривають до обрання наступного.

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