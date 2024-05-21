Зеленський: Мої п’ять років президентства ще не закінчилися
Президент Володимир Зеленський, оцінюючи п’ять років перебування на посаді, заявив, що його термін ще не закінчився. Про це він повідомив у інтерв’ю виданню Reuters.
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Журналіст запитав у Зеленського, наскільки, на його думку, він впорався зі своєю роботою протягом п’яти років президентства.
"Мої п’ять років ще не закінчились. Через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність, мені здається, що це не дуже етично. Я думаю, що погляд справедливий десь збоку, я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині", – заявив український лідер.
Також глава держави зазначив, що радий бути президентом такого народу, який "не обернувся спиною, нікуди не побіг і відстояв все, що міг".
- 23 лютого Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.
- 14 березня Стефанчук сказав, що наратив російської пропаганди про те, що Зеленський з травня 2024 року може стати нелегітимним, не має під собою ніяких юридичних підстав.
- 10 травня міністр юстиції Малюська заявив, що Зеленський не втратить свою легітимність після закінчення його п’ятирічного строку повноважень 21 травня. Повноваження президента тривають до обрання наступного.
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