Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились
Президент Владимир Зеленский, оценивая пять лет пребывания в должности, заявил, что его срок еще не истек. Об этом он сообщил в интервью изданию Reuters.
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Журналист спросил Зеленского, насколько, по его мнению, он справился со своей работой в течение пяти лет президентства.
"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются. Я не могу оценивать свою деятельность, мне кажется, что это не очень этично. Я думаю, что взгляд справедлив где-то со стороны, я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", – заявил украинский лидер.
Также глава государства отметил, что рад быть президентом такого народа, который "не повернулся спиной, никуда не побежал и отстоял все, что мог".
- 23 февраля Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом.
- 14 марта Стефанчук сказал, что нарратив российской пропаганды о том, что Зеленский с мая 2024 года может стать нелегитимным, не имеет под собой никаких юридических оснований.
- 10 мая министр юстиции Малюська заявил, что Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.
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