Зеленский: Мои пять лет президентства еще не закончились

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, оценивая пять лет пребывания в должности, заявил, что его срок еще не истек. Об этом он сообщил в интервью изданию Reuters.

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Журналист спросил Зеленского, насколько, по его мнению, он справился со своей работой в течение пяти лет президентства.

"Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются. Я не могу оценивать свою деятельность, мне кажется, что это не очень этично. Я думаю, что взгляд справедлив где-то со стороны, я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине", – заявил украинский лидер.

Также глава государства отметил, что рад быть президентом такого народа, который "не повернулся спиной, никуда не побежал и отстоял все, что мог".

23 февраля Зеленский сказал, что, учитывая его нынешнюю популярность, будь сегодня президентские выборы, он был бы переизбран народом.

14 марта Стефанчук сказал, что нарратив российской пропаганды о том, что Зеленский с мая 2024 года может стать нелегитимным, не имеет под собой никаких юридических оснований.

10 мая министр юстиции Малюська заявил, что Зеленский не потеряет свою легитимность по истечении его пятилетнего срока полномочий 21 мая. Полномочия президента продолжаются до избрания следующего.

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