Єрмак: Вибори відбудуться одразу після війни
Вибори в Україні відбудуться після завершення війни, адже президент Володимир Зеленський хоче, щоб в голосуванні взяли участь солдати й люди, які були змушені покинути країну через бойові дії. Про це в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Serra повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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Він заявив, що наступні президентські вибори відбудуться одразу після закінчення війни з Росією.
"Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати, так само як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну", – наголосив Єрмак.
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