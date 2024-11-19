Зеленский о выборах в Украине: Никто не требует их проводить во время войны

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине состоятся после того, как будет достигнут справедливый мир. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, представляя План стойкости.

Зеленский подчеркнул, что никто в мире не требует и не требовал проводить выборы в Украине во время полномасштабной войны.

"У нас в Украине есть некоторые люди, которые может "проголодались" до этого настолько, что хотят бороться внутри нашего государства, больше чем ради нашего государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях – это губительно для Украины", – отметил президент.

Зеленский добавил, что по закону и Конституции выборы в Украине нельзя проводить во время войны.

"Украина сначала нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы", – заявил Зеленский.