Зеленський про вибори в Україні: Ніхто не вимагає їх проводити під час війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після того, як буде досягнуто справедливого миру. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, презентуючи План стійкості.
Зеленський наголосив, що ніхто у світі не вимагає і не вимагав проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни.
"У нас в Україні є деякі люди, які може "зголодніли" до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави, більше ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як у телестудіях – це згубно для України", – зазначив президент.
Зеленський додав, що за законом та Конституцією вибори в Україні не можна проводити під час війни.
"Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", – заявив Зеленський.
- 23 лютого Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.
- 27 жовтня Андрій Єрмак повідомив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни, адже президент хоче, щоб у голосуванні взяли участь солдати й люди, які були змушені покинути країну через бойові дії.