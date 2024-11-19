Зеленський про вибори в Україні: Ніхто не вимагає їх проводити під час війни

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після того, як буде досягнуто справедливого миру. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, презентуючи План стійкості.

Зеленський наголосив, що ніхто у світі не вимагає і не вимагав проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни.

"У нас в Україні є деякі люди, які може "зголодніли" до цього настільки, що хочуть боротися всередині нашої держави, більше ніж заради нашої держави. Хочуть політичних суперечок в окопах, як у телестудіях – це згубно для України", – зазначив президент.

Зеленський додав, що за законом та Конституцією вибори в Україні не можна проводити під час війни.

"Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори", – заявив Зеленський.