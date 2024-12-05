У Єрмака запитали, чи будуть вибори у 2025 році. Заявив: Одразу після миру

Для Зеленського є важливим, щоб весь демократичний світ визнав вибори легітимними й такими, які відповідають світовій демократії, сказав глава ОП

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни. Важливо, щоб військові та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю британському The Telegraph.

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Єрмака запитали: чи вірить він у те, що вибори в Україні можуть відбутися у 2025 році.

"Передусім президент Зеленський є демократом за своєю натурою, він найбільший прихильник демократії щодо України. Він є дуже чітким стосовно виборів. Він готовий до них у будь-який момент, але завжди казав: "У мене є кілька дуже важливих для мене пунктів", – відповів глава ОП.

Він уточнив, що для Зеленського є важливим, щоб весь демократичний світ визнав вибори легітимними й такими, які відповідають світовій демократії.

Для цього потрібно, щоб кожен громадянин України мав можливість проголосувати, включно з військовослужбовцями, а також людьми, які тимчасово виїхали за кордон.

"Але щойно наступить мир, ми готові негайно розпочати демократичні вибори у нашій країні", – підсумував Єрмак.

23 лютого 2024 року Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.

27 жовтня Єрмак повідомив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни, адже президент хоче, щоб у голосуванні взяли участь солдати й люди, які були змушені залишити країну через бойові дії.