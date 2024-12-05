У Єрмака запитали, чи будуть вибори у 2025 році. Заявив: Одразу після миру
Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни. Важливо, щоб військові та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати. Про це глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю британському The Telegraph.
Єрмака запитали: чи вірить він у те, що вибори в Україні можуть відбутися у 2025 році.
"Передусім президент Зеленський є демократом за своєю натурою, він найбільший прихильник демократії щодо України. Він є дуже чітким стосовно виборів. Він готовий до них у будь-який момент, але завжди казав: "У мене є кілька дуже важливих для мене пунктів", – відповів глава ОП.
Він уточнив, що для Зеленського є важливим, щоб весь демократичний світ визнав вибори легітимними й такими, які відповідають світовій демократії.
Для цього потрібно, щоб кожен громадянин України мав можливість проголосувати, включно з військовослужбовцями, а також людьми, які тимчасово виїхали за кордон.
"Але щойно наступить мир, ми готові негайно розпочати демократичні вибори у нашій країні", – підсумував Єрмак.
- 23 лютого 2024 року Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.
- 27 жовтня Єрмак повідомив, що вибори в Україні відбудуться після завершення війни, адже президент хоче, щоб у голосуванні взяли участь солдати й люди, які були змушені залишити країну через бойові дії.