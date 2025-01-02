Когда будут выборы. Зеленский назвал условия, при которых отменит военное положение

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Выборы президента в Украине не пройдут в период военного положения. В настоящее время как президент, так и парламент легитимны согласно законодательству Украины и имеют право исполнять обязанности к отмене военного положения. Об этом в интервью в эфире телемарафона заявил президент Владимир Зеленский.

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Если в 2025 году Украине удастся завершить горячую стадию войны, то можно подумать об отмене военного положения и проведении президентско-парламентских выборов, отметил Зеленский.

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