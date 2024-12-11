Глава Евродипломатии Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия научилась оказывать влияние на выборы за границей с помощью новых технологий. Об этом сообщает Politico.
"Я вижу примеры из Румынии, а также из других стран, что россияне действительно разгадали секрет того, как влиять на выборы", – заявила дипломат.
Каллас отметила, что "действительно обеспокоена" влиянием новых технологий на демократию. По ее словам, демократия основывается на доверии, а если нет доверия к выборам, то "как можно доверять результатам".
Евродипломат утверждает, что методы определения справедливости и свободы выборов, которые существуют сегодня, устарели. Они не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на результаты выборов.
"Я думаю, мы должны отнестись к ним очень серьезно", – сказала Каллас.
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