Глава Евродипломатии Каллас заявила, что Россия научилась влиять на выборы

Кая Каллас (Фото: x.com/kajakallas)

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия научилась оказывать влияние на выборы за границей с помощью новых технологий. Об этом сообщает Politico.

"Я вижу примеры из Румынии, а также из других стран, что россияне действительно разгадали секрет того, как влиять на выборы", – заявила дипломат.

Каллас отметила, что "действительно обеспокоена" влиянием новых технологий на демократию. По ее словам, демократия основывается на доверии, а если нет доверия к выборам, то "как можно доверять результатам".

Евродипломат утверждает, что методы определения справедливости и свободы выборов, которые существуют сегодня, устарели. Они не учитывают новые технологии, которые используются для влияния на результаты выборов.

"Я думаю, мы должны отнестись к ним очень серьезно", – сказала Каллас.