В Румынии отменили результаты выборов президента из-за вмешательства России и кибератаки

Ультраправый кандидат Келин Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об отмене результатов первого тура выборов президента. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.

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Некоторые источники в суде сообщили медиа, что появились новые данные, свидетельствующие о том, что выборы 24 ноября прошли с нарушениями.

Судьи приняли решение упразднить весь избирательный процесс президентских выборов — его обещают возобновить, а правительство должно назначить новую дату голосования.

Накануне Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) рассекретил документы спецслужб, свидетельствующих о вмешательстве "государственного актера" в избирательный процесс в Румынии, а также раскрывают данные о сети, стоящей за ультраправым кандидатом Келином Джорджеску.

В среду, 4 декабря, действующий президент страны Клаус Иоганнис объявил, что согласился на рассекречивание документов.

Данные свидетельствуют об огромной сети учетных записей в соцсети TikTok, активированных за две недели до выборов, а также финансистов и сторонников ультраправого кандидата.

Кроме того, документы показывают причастность России, а также кибератаки со стороны некоторых "государственных актеров". Информация свидетельствует о том, что некоторые из сторонников избирательной кампании, вовлеченные в продвижение и покупку голосов, являются представителями правых экстремистских, криминальных организаций и религиозных культов, ранее занимавшихся пропагандой пророссийских, антисемитских, антинатовских или антиукраинских идей.

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