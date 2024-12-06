В Румынии отменили результаты выборов президента из-за вмешательства России и кибератаки
В пятницу судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об отмене результатов первого тура выборов президента. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN.
Некоторые источники в суде сообщили медиа, что появились новые данные, свидетельствующие о том, что выборы 24 ноября прошли с нарушениями.
Судьи приняли решение упразднить весь избирательный процесс президентских выборов — его обещают возобновить, а правительство должно назначить новую дату голосования.
Накануне Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) рассекретил документы спецслужб, свидетельствующих о вмешательстве "государственного актера" в избирательный процесс в Румынии, а также раскрывают данные о сети, стоящей за ультраправым кандидатом Келином Джорджеску.
В среду, 4 декабря, действующий президент страны Клаус Иоганнис объявил, что согласился на рассекречивание документов.
Данные свидетельствуют об огромной сети учетных записей в соцсети TikTok, активированных за две недели до выборов, а также финансистов и сторонников ультраправого кандидата.
Кроме того, документы показывают причастность России, а также кибератаки со стороны некоторых "государственных актеров". Информация свидетельствует о том, что некоторые из сторонников избирательной кампании, вовлеченные в продвижение и покупку голосов, являются представителями правых экстремистских, криминальных организаций и религиозных культов, ранее занимавшихся пропагандой пророссийских, антисемитских, антинатовских или антиукраинских идей.
Новость дополняется...
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.
- Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли Джорджеску (22,95%) и Ласкони (19,17%).
- 28 ноября стало известно, что два кандидата в президенты Румынии подали в Конституционный суд отдельные запросы об отмене результатов первого тура.
- В тот же день Конституционный суд обязал ЦИК пересчитать голоса.
- 2 декабря суд Румынии еще признавал действительным первый тур выборов президента.