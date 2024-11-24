В Румынии проходят президентские выборы

По состоянию на 10:00 явка на президентских выборах в Румынии превышает 7%

Выборы в Румынии (Иллюстративное фото: Robert Ghement/EPA)

В воскресенье, 24 ноября, в Румынии проходит первый тур президентских выборов. Об этом сообщило местное медиа Digi24.

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Избирательные участки по всей стране открылись в 07:00. Они будут работать до 21:00 с возможностью продолжения работы, если будут люди в очереди. На зарубежных участках в воскресенье – третий день голосования. За границей избирательный процесс стартовал в пятницу, 22 ноября.

По состоянию на 10:00 проголосовали более 1,3 млн избирателей, в общей сложности зарегистрировано 19 млн человек. Явка превышает 7%.

На должность главы государства претендуют 14 кандидатов – 10 представителей политических партий и четверо независимых.

Однако один из кандидатов, бывший премьер-министр Румынии Людовик Орбан, решил снять свою кандидатуру и призвал сторонников поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии Елену Ласкони.

Согласно опросу, проведенному в начале ноября, во второй тур пройдут левый премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и глава оппозиционной ультраправой партии AUR Джордже Симион.

СПРАВКА. На президентских выборах 2024 года румыны выбирают президента на следующие пять лет. Президент может иметь максимум два мандата (каждый по пять лет). Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, два лидера, которые наберут больше всего, встретятся во втором туре, он состоится 8 декабря. Новый президент вступит в должность 21 декабря.