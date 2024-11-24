У Румунії проходять президентські вибори

Станом на 10:00 явка на президентських виборах в Румунії перевищує 7%

Вибори в Румунії (Ілюстративне фото: Robert Ghement/EPA)

У неділю, 24 листопада, у Румунії проходить перший тур президентських виборів. Про це повідомило місцеве медіа Digi24.

Виборчі дільниці по всій країні відкрилися о 07:00. Вони працюватимуть до 21:00 з можливістю продовження роботи, якщо будуть люди в черзі. На закордонних дільницях у неділю – третій день голосування. За кордоном виборчий процес стартував у п’ятницю, 22 листопада.

Станом на 10:00 проголосували понад 1,3 млн виборців, загалом зареєстровано 19 млн людей. Явка перевищує 7%.

На посаду глави держави претендують 14 кандидатів – 10 представників політичних партій та четверо незалежних.

Однак один з кандидатів, колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан, вирішив зняти свою кандидатуру і закликав прихильників підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії Елену Ласконі.

Згідно з опитуванням, проведеним на початку листопада, до другого туру пройдуть лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

ДОВІДКА. На президентських виборах 2024 року румуни обирають президента на наступні п’ять років. Президент може мати максимум два мандати (кожен по п’ять років). Якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, два лідери, які наберуть найбільше, зустрінуться у другому турі, який відбудеться 8 грудня. Новий президент вступить на посаду 21 грудня 2024 року.