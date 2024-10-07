У Румунії виключили з виборів проросійську кандидатку, яка торік хотіла української землі

Діана Шошоаке стверджує, що "американці, євреї та Євросоюз змовилися сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку"

Діана Шошоаке (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Верховний суд Румунії виключив ультраправу проросійську політикиню Діану Шошоаке зі списку кандидатів на майбутні президентські вибори. Про це повідомляє Reuters.

Румунія, як член ЄС і НАТО, проведе президентські вибори у два тури – 24 листопада та 8 грудня, а після них відбудуться парламентські вибори. У виборчих перегонах беруть участь майже 20 кандидатів. Серед учасників була Шошоаке, лідерка ультранаціоналістичної та євроскептичної партії SOS Румунія.

Зазначається, що під час оголошення рішення суду Шошоаке вела пряму трансляцію на Facebook і заявила своїм підписникам, що "американці, євреї та Євросоюз змовилися сфальсифікувати румунські вибори ще до їх початку".

Опитування вказують на те, що прем'єр-міністр, соціал-демократ Марчел Чолаку, ймовірно, вийде до другого туру. Рішення суду викликало занепокоєння серед представників різних політичних сил щодо дотримання демократичних принципів.