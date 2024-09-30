Politico: "Подруга" Путіна Ле Пен постане перед судом, це може позбавити її кар'єри

Марін Ле Пен підозрюють у незаконному фінансуванні кампанії на президентських виборах у 2022 році. Вона може отримати до 10 років ув'язнення

Марін Ле Пен (Фото: ЕРА/ANDRE PAIN)

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен постане перед судом у справі про незаконне фінансування своєї передвиборчої кампанії. Це може серйозно завадити її президентським планам, повідомляє Politico.

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Наразі Ле Пен знаходиться на порозі можливої перемоги на наступних президентських виборах, проте судовий процес, що стартує сьогодні, 30 вересня, може вплинути на її політичну кар'єру.

Як зазначає Politico, у разі визнання Ле Пен винною, вона може отримати до 10 років ув'язнення і штраф до 1 млн євро. Також їй можуть заборонити на п'ять років обіймати державні посади, що завадить їй балотуватися на президентських виборах у 2027 році.

Попри це, Ле Пен заявила про намір брати участь у цих виборах, а згідно з останнім опитуванням, якби вибори відбулися сьогодні, вона могла б отримати до 40% голосів у першому турі.

9 липня 2024 року прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Ле Пен на президентських виборах у 2022 році.

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