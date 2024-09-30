Politico: "Подруга" Путина Ле Пен предстанет перед судом, это может лишить ее карьеры

Марин Ле Пен подозревается в незаконном финансировании кампании на президентских выборах в 2022 году. Она может получить до 10 лет тюрьмы

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/ANDRE PAIN)

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании своей предвыборной кампании. Это может серьезно помешать ее президентским планам, сообщает Politico.

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В настоящее время Ле Пен находится на пороге возможной победы на следующих президентских выборах. Однако стартующий сегодня, 30 сентября, судебный процесс может повлиять на ее политическую карьеру.

Как отмечает Politico, в случае признания Ле Пен виновной она может получить до 10 лет заключения и штраф до 1 млн евро. Также ей могут запретить на пять лет занимать государственные должности, что помешает баллотироваться на президентских выборах в 2027 году.

Несмотря на это, Ле Пен заявила о намерении участвовать в этих выборах, а согласно последнему опросу, если бы выборы состоялись сегодня, она могла бы получить до 40% голосов в первом туре.

9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.

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