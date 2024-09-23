Макрон: После войны следует переосмыслить отношения с РФ и форму организации Европы

По мнению президента Франции, это "наибольший вызов сегодняшнего дня, поскольку наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым"

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/THIBAULT CAMUS)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что по завершении войны в Украине нужно будет "переосмыслить отношения" с Россией и подумать о новой форме организации Европы. Об этом он заявил в Париже 22 сентября.

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"Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине", – сказал он.

Макрон предлагает представить будущее Европы в новом свете и реальности, требующей создания нового международного порядка. По его мнению, это "наибольший вызов сегодняшнего дня, поскольку наш сегодняшний порядок является неполным и несправедливым".

"Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не испытывал в своем сердце тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминировать", – пояснил французский лидер.

Он подчеркнул, что "большинство стран мира, в том числе и самые густонаселенные, не существовали, когда распределялось влияние". Поэтому современный международный порядок "заблокирован".

Макрон пообещал поднять этот вопрос на следующей сессии ООН.

"Нам нужен порядок, в котором одна страна не может блокировать другую, где страны имеют достойное представительство, поэтому важно, чтобы это происходило в гораздо более справедливых структурах, таких как ООН, Всемирный банк или Международный валютный фонд", – добавил он.

Генассамблея ООН 22 сентября единогласно приняла Пакт будущего, обязывающий страны принять меры по созданию безопасного, мирного и устойчивого мира для будущих поколений.

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