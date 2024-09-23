Макрон: Після війни слід переосмислити відносини з РФ та форму організації Європи

На думку президента Франції, це є "найбільшим викликом сьогодення, оскільки наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим"

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/THIBAULT CAMUS)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що після завершення війни в Україні потрібно буде "переосмислити відносини" з Росією та подумати про нову форму організації Європи. Про це він заявив у Парижі 22 вересня.

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"Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи і переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні", – сказав він.

Макрон пропонує уявити майбутнє Європи в новому світлі та реальності, що вимагає створення нового міжнародного порядку. На його думку, це є "найбільшим викликом сьогодення, оскільки наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим".

"Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не мав у своєму серці тих проблем, які згодом з'явилися і стали домінувати", – пояснив французький лідер.

Він підкреслив, що "більшість країн світу, зокрема і найгустонаселеніші, не існували, коли розподілялися впливи". Тому сучасний міжнародний порядок "заблокований".

Макрон пообіцяв порушити це питання на наступній сесії ООН.

"Нам потрібен порядок, в якому одна країна не може блокувати іншу, де країни мають гідне представництво, тому важливо, щоб це відбувалося в набагато більш справедливих структурах, таких як ООН, Світовий банк або Міжнародний валютний фонд", – додав він.

Генасамблея ООН 22 вересня одноголосно ухвалила Пакт майбутнього, який зобов'язує країни вжити заходів для створення безпечного, мирного та стійкого світу для майбутніх поколінь.

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