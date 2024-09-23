Генасамблея ООН ухвалила Пакт майбутнього. Росія та її "друзі" намагалися внести правки

Росія, Іран, КНДР та Сирія намагалися внести правки, які б обмежували роль громадянського суспільства та приватного сектору

Прапор ООН (Фото: Офіс президента)

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй 22 вересня одноголосно ухвалила Пакт майбутнього, який зобов'язує країни вжити заходів для створення безпечного, мирного та стійкого світу для майбутніх поколінь. Про це йдеться у повідомленні пресслужби організації.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Попри спроби Росії, Ірану, КНДР та Сирії внести правки до Пакту, ці пропозиції були відхилені.

Вони пропонували додати до тексту заклик до невтручання у питання національного суверенітету та надання пріоритету міжурядовим обговоренням. ООН зазначає, що це могло б зменшити роль громадянського суспільства та інтереси приватного сектору.

Пакт охоплює п'ять основних напрямів: сталий розвиток, мир і безпеку, науку і техніку, молодь і майбутні покоління, а також трансформацію глобального управління.

Держави-члени ООН зобов'язалися активізувати виконання Цілей сталого розвитку і Паризької угоди, залучати молодь до ухвалення рішень, зміцнювати партнерство з громадянським суспільством та захищати цивільних у конфліктах.

Глобальний цифровий договір є першою всесвітньою угодою про міжнародне регулювання штучного інтелекту (ШІ) і ґрунтується на ідеї, що технології мають бути корисними усім, зазначають в ООН.

Цей договір спрямований на подолання цифрової нерівності та забезпечення безпечного використання ШІ, а також створення всесвітньої Наукової групи для обговорення його регулювання.

Декларація про майбутні покоління наголошує на захисті довгострокових інтересів нових поколінь, закликаючи враховувати екологічні та соціальні наслідки наших сьогоднішніх дій. У документі підкреслюється важливість рівності між поколіннями та необхідність активних дій для захисту навколишнього середовища.

10 вересня 2024 року у Нью-Йорку розпочала роботу чергова сесія Генасамблеї ООН, наприкінці місяця відбудуться дебати високого рівня за участю глав держав та урядів. Виступ президента Зеленського очікується 25 вересня.

18 вересня глава держави затвердив склад делегації: її главою став міністр закордонних справ Сибіга, заступником – Кислиця.

Вилітаючи до США ввечері 22 вересня, Зеленський сказав, що саме цієї осені "вирішується, що буде далі у цій війні".

Читайте також: "Ізраїль має вийти з окупованих територій Палестини". Генасамблея ООН ухвалила резолюцію