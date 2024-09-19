"Ізраїль має вийти з окупованих територій Палестини". Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Засідання Генасамблеї ООН (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію, якою вимагає Ізраїль вийти з "окупованих палестинських територій упродовж 12 місяців". Допис такого змісту ООН опублікувала у X (колишній Twitter) за 18 вересня.

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"Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію з вимогою до Ізраїлю негайно припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території протягом наступних 12 місяців", – йдеться у резолюції.

Документ підтримали 124 країни, 43 держави утрималися (серед них і Україна), а 14 країн проголосували проти, зокрема Ізраїль і його ключовий союзник – Сполучені Штати.

Фото: United Nations/Х
Фото: United Nations/Х

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резолюціяІзраїльООНПалестина