"Ізраїль має вийти з окупованих територій Палестини". Генасамблея ООН ухвалила резолюцію

Резолюція ООН закликає Ізраїль припинити "окупацію палестинських територій" за 12 місяців. 124 країни "за", 43 утрималися, 14 "проти"

Засідання Генасамблеї ООН (Фото: ЕРА/SARAH YENESEL)

Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію, якою вимагає Ізраїль вийти з "окупованих палестинських територій упродовж 12 місяців". Допис такого змісту ООН опублікувала у X (колишній Twitter) за 18 вересня.

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"Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію з вимогою до Ізраїлю негайно припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території протягом наступних 12 місяців", – йдеться у резолюції.

Документ підтримали 124 країни, 43 держави утрималися (серед них і Україна), а 14 країн проголосували проти, зокрема Ізраїль і його ключовий союзник – Сполучені Штати.

Фото: United Nations/Х

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили в полон бойовиків.

Упродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують угруповання Хезболла та хусити, через що є жертви та руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь. 17-18 вересня у Лівані спочатку вибухали пейджери, а згодом рації Хезболли, є загиблі й тисячі постраждалих.

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