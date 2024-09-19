"Ізраїль має вийти з окупованих територій Палестини". Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй ухвалила резолюцію, якою вимагає Ізраїль вийти з "окупованих палестинських територій упродовж 12 місяців". Допис такого змісту ООН опублікувала у X (колишній Twitter) за 18 вересня.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
"Генеральна Асамблея ООН ухвалює резолюцію з вимогою до Ізраїлю негайно припинити свою незаконну присутність на окупованій палестинській території протягом наступних 12 місяців", – йдеться у резолюції.
Документ підтримали 124 країни, 43 держави утрималися (серед них і Україна), а 14 країн проголосували проти, зокрема Ізраїль і його ключовий союзник – Сполучені Штати.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили в полон бойовиків.
- Упродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують угруповання Хезболла та хусити, через що є жертви та руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь. 17-18 вересня у Лівані спочатку вибухали пейджери, а згодом рації Хезболли, є загиблі й тисячі постраждалих.
Читайте також: "Новий етап війни". Міністр оборони Ізраїлю каже, що фокус переміщується на північ