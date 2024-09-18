"Новий етап війни". Міністр оборони Ізраїлю каже, що фокус перемістився на північ

"Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися", – зазначив Галлант

Йоав Галлант (Фото: Ariel Heremoni / Міноборони Ізраїлю)

Ізраїль переміщує фокус уваги на північний фронт, оскільки починається "нова фаза" війни, заявив міністр оборони країни Йоав Галлант. Слова посадовця передає місцеве ЗМІ The Times of Israel.

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"Центр ваги рухається на північ. Ми переспрямовуємо сили, ресурси та енергію на північ", — заявив міністр особовому складу Військово-повітряних сил Ізраїлю на авіабазі Рамат-Давид.

А раніше у середу 98 дивізію Армії оборони Ізраїлю розгорнули на півночі країни після декількох місяців боїв у секторі Гази.

"Я вважаю, що ми перебуваємо на початку нової фази цієї війни, і нам потрібно адаптуватися", – зазначив Галлант.

Він заявив, що ця війна потребує "великої мужності, рішучості та наполегливості".

За словами міністра, військові цілі Ізраїлю на півночі "чіткі та прості" – безпечно повернути мешканців північних міст до їхніх домівок.

Водночас Галлант зауважив, що країна не забула про заручників та завдання на півдні: "Це наш обов’язок, і ми його одночасно виконуємо".

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили в полон бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази у травні 2024-го повідомляло про понад 35 000 загиблих унаслідок воєнної операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

Впродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують угруповання Хезболла та хусити, через що є жертви та руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь. 17-18 вересня у Лівані спочатку вибухали пейджери, а згодом рації Хезболли, є загиблі та тисячі постраждалих.

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