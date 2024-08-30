Щоб вакцинувати дітей від поліомієліту, Ізраїль та ХАМАС домовилися про паузи у бойових діях

23 серпня у регіоні зафіксували перший за 25 років випадок, коли дитину паралізувало від поліомієліту другого типу

Місто Хан Юніс у секторі Гази після ізраїльського авіаудару (Фото:EPA)

Ізраїльська армія та угрупування ХАМАС домовилися про перерви у бойових діях у секторі Гази, аби дати змогу провести перший етап вакцинації проти поліомієліту 640 000 дітей. Про це повідомив старший представник Всесвітньої організації охорони здоров'я для палестинських територій Рік Піперкорн, передає агентство Reuters.

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За його словами, кампанія з вакцинації має розпочатися у неділю з паузами з 6:00 до 15:00 (час такий самий, як у Києві).

Посадовець пояснив, що кампанія розпочнеться у центральній частині Гази, де буде три послідовні щоденні паузи у боях, потім продовжиться на півдні сектора (одна триденна пауза) та закінчиться на півночі регіону.

Чиновник додав, що є домовленість продовжити паузу у кожній зоні й на четвертий день за необхідності.

"З нашого досвіду ми знаємо, що дуже часто потрібен додатковий день або два, щоб забезпечити достатнє покриття", – повідомив Раді безпеки ООН Майк Раян, директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

Піперкорн додав, що другий етап вакцинації потрібно буде провести через чотири тижні після першого.

Раян пояснив, що потрібно охоплення принаймні 90% під час кожного етапу, аби зупинити спалах й запобігти міжнародному поширенню поліомієліту.

Раніше, 23 серпня, ВООЗ підтвердила: одна дитина була паралізована вірусом поліомієліту другого типу, це стало першим таким випадком у Газі за 25 років.

У ХАМАС повідомили медіа, що готові співпрацювати з міжнародними організаціями, щоб забезпечити безпеку цієї кампанії вакцинації.

У гуманітарному підрозділі ізраїльської армії пояснили, що кампанія проводитиметься у координації з ізраїльськими військовими у межах звичайних пауз у бойових діях, котрі дозволять населенню дістатися медичних центрів.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази у травні 2024-го повідомляло про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

Впродовж війни у Газі Ізраїль систематично атакують Хезболла та хусити, через що є жертви та руйнування. Ізраїль завдає ударів у відповідь.

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