Чтобы вакцинировать детей от полиомиелита, Израиль и ХАМАС договорились о паузах в войне

23 августа в регионе зафиксировали первый за 25 лет случай, когда ребенка парализовало от полиомиелита второго типа

Город Хан Юнис в секторе Газа после израильского авиаудара (Фото:EPA)

Израильская армия и группировка ХАМАС договорились о перерывах в боевых действиях в секторе Газа, чтобы дать возможность провести первый этап вакцинации против полиомиелита 640 000 детей. Об этом сообщил старший представитель Всемирной организации здравоохранения для палестинских территорий Рик Пиперкорн, передает агентство Reuters.

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По его словам, кампания по вакцинации должна начаться в воскресенье с паузами с 6:00 до 15:00 (время такое же, как в Киеве).

Чиновник объяснил, что кампания начнется в центральной части Газы, где будут три последовательных ежедневных паузы в боях, затем продолжится на юге сектора (одна трехдневная пауза) и закончится на севере региона.

Чиновник добавил, что есть договоренность продлить паузу в каждой зоне и на четвертый день при необходимости.

"Из нашего опыта мы знаем, что очень часто нужен дополнительный день или два, чтобы обеспечить достаточное покрытие", – сообщил Совбезу ООН Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Пиперкорн добавил, что второй этап вакцинации предстоит провести через четыре недели после первого.

Райан объяснил, что требуется охват по крайней мере 90% на каждом этапе, чтобы остановить вспышку и предотвратить международное распространение полиомиелита.

Ранее, 23 августа, ВОЗ подтвердила: один ребенок был парализован вирусом полиомиелита второго типа, что стало первым подобным случаем в Газе за 25 лет.

В ХАМАС сообщили медиа, что готовы сотрудничать с международными организациями, чтобы обеспечить безопасность этой кампании вакцинации.

В гуманитарном подразделении израильской армии объяснили, что кампания будет проводиться в координации с израильскими военными в рамках обычных пауз в боевых действиях, которые позволят населению добраться до медицинских центров.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газа в мае 2024-го сообщало о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАСу. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

Во время войны в Газе Израиль систематически атакуется Хезболлой и хуситами, из-за чего есть жертвы и разрушения. Израиль наносит ответные удары.

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