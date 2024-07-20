Израиль впервые напрямую ударил по Йемену после атак хуситов по стране – видео

Израильский F-16 (Иллюстративный фото: ATEF SAFADI / EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах своими истребителями по военным объектам группировки хуситов в Йемене.

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"Недавно истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам террористического режима Хуситов в районе порта Аль-Ходейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против государства Израиль за последние месяцы", – говорится в сообщении, опубликованном в 19:20. (такой же, как в Украине).

Аль-Ходейда – порт на Красном море, контролируемый хуситами:

В ЦАХАЛ отметили, что пока нет никаких изменений в оборонных указаниях Командование тыла, а в случае таких изменений армия сообщит общественность.

Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – и стали наносить удары по стране. После этого они приступили к атакам на гражданские суда.

Арабоязычный сегмент соцсети X (экс-Twitter) публикует видео, как утверждается, израильских ударов по Аль-Ходейде. Некоторые записи публикуют и СМИ Израиля. Установить подлинность этих кадров пока невозможно.

#اليمن 🇾🇪



الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) July 20, 2024

🚨 ارتفاع أسعار العبايات و الطرح

في أسواق #الحديده جراء الأقبال شديد عليها

من قبل القيادات الحوثيه و اذنابهم



و هذي النتيجة الطبيعية حينما تكون

مطية تتحكم بك الأطراف الخارجية pic.twitter.com/TWlPFNSof9 — ‏𝐒𝐋𝐌𝐀𝐍🇸🇦 (@slman1884) July 20, 2024

Член хуситского политбюро Мохаммед аль-Бухайти написал, что "израильская агрессия против Йемена" не остановит военные операции группировки "в поддержку палестинского народа". Он анонсировал, что операции хуситов будут "скорее увеличиваться", пока Израиль не прекратит операцию в Газе.

"И мы будем встречать эскалацию эскалацией", – заявил аль-Бухайти.

Скриншот: Х / محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti)

В Йемене с 2014 года идет гражданская война — после восстания шиитского (ветвь ислама) движения хуситов. Эта поддерживаемая Ираном группировка контролирует северо-западную часть страны и столицу государства Сану.

В декабре США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

Утром в пятницу, 19 июля 2024 года, хуситы атаковали беспилотником центра Тель-Авива – в результате погиб один человек, еще десять получили ранения, сообщали ЦАХАЛ и мировые медиа.

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