Хуситы ударили беспилотником по Тель-Авиву: есть погибший и раненые

Тель-Авив (Фото: Abir Sultan/EPA)

Утром 19 июля хуситы атаковали беспилотником центр Тель-Авива, в результате удара погиб один человек. Об этом сообщили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Bloomberg.

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Как пишет Bloomberg со ссылкой на экстренные службы Израиля, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и здания посольства США. В результате атаки погиб один человек.

По данным The Associated Press, еще 10 человек получили ранения.

"Предварительное расследование указывает на то, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент находится в стадии тщательного разбирательства", — сообщила Армия обороны Израиля.

Йеменские хуситы взяли ответственность за атаку. Они заявили, что ударили по Тель-Авиву с помощью нового типа беспилотника, который трудно заметить радарам, и пообещали повторные атаки на другие части страны, пишут журналисты Bloomberg.

В материале Bloomberg говорится, что йеменские хуситы начали атаковать Израиль с помощью беспилотников и ракет вскоре после того, как страна начала войну против ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года. Но считается, что ни одна из их атак не нанесла значительный ущерб Израилю, большинство из воздушных целей были перехвачены или не попали.

Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – нанесли удары по стране. После этого они приступили к атакам на гражданские суда.

19 декабря США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

14 июня в Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно Verbena, которое эксплуатируется Польшей и шло под флагом Палау – известно об одном раненом моряке.

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