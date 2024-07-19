Хуситы ударили беспилотником по Тель-Авиву: есть погибший и раненые
Утром 19 июля хуситы атаковали беспилотником центр Тель-Авива, в результате удара погиб один человек. Об этом сообщили Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и агентство Bloomberg.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Как пишет Bloomberg со ссылкой на экстренные службы Израиля, взрыв произошел недалеко от набережной Тель-Авива и здания посольства США. В результате атаки погиб один человек.
По данным The Associated Press, еще 10 человек получили ранения.
"Предварительное расследование указывает на то, что взрыв в Тель-Авиве был вызван падением воздушной цели. Инцидент находится в стадии тщательного разбирательства", — сообщила Армия обороны Израиля.
Йеменские хуситы взяли ответственность за атаку. Они заявили, что ударили по Тель-Авиву с помощью нового типа беспилотника, который трудно заметить радарам, и пообещали повторные атаки на другие части страны, пишут журналисты Bloomberg.
В материале Bloomberg говорится, что йеменские хуситы начали атаковать Израиль с помощью беспилотников и ракет вскоре после того, как страна начала войну против ХАМАС в секторе Газа в октябре 2023 года. Но считается, что ни одна из их атак не нанесла значительный ущерб Израилю, большинство из воздушных целей были перехвачены или не попали.
- Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – нанесли удары по стране. После этого они приступили к атакам на гражданские суда.
- 19 декабря США объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.
- 14 июня в Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно Verbena, которое эксплуатируется Польшей и шло под флагом Палау – известно об одном раненом моряке.
Читайте также: США отрицают успешный удар хуситов по авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"