Хуситы атаковали украинское судно в Аденском заливе – ранен моряк

Судно сообщило о повреждении и пожаре на борту, экипаж боролся с возгоранием

Хуситы. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно Verbena, которое эксплуатируется Польшей и шло под флагом Палау – известно об одном раненом моряке. Об этом сообщило Центральное Командование Вооруженных сил США.

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Военные рассказали – 13 июня хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты в Аденском заливе. Обе попали в судно Verbena. Оно недавно пришвартовалось в Малайзии и направлялось в Италию с деревянными строительными материалами.

Судно сообщило о повреждениях и пожаре на борту, экипаж боролся с возгоранием: во время нападения один гражданский моряк получил тяжелые ранения.

В США отметили – самолет USS Philippine Sea (CG 58) эвакуировал раненого моряка на корабль страны-союзника неподалеку для оказания медицинской помощи.

В командовании отметили, что "такое безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов продолжает угрожать региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе".

США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

6 июня датская судоходная компания Maersk сообщила, что пропускная способность грузоперевозок между Азией и Европой снизится во втором квартале на 15–20% из-за нарушения трафика в Красном море.

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