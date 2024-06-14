Хусити атакували українське судно в Аденській затоці – поранений моряк

Судно повідомило про пошкодження та пожежу на борту, екіпаж боровся із займанням

Хусити. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

В Аденській затоці хусити атакували українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею та йшло під прапором Палау – відомо про одного пораненого моряка. Про це повідомило Центральне Командування Збройних сил США.

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Військові розповіли – 13 червня хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети в Аденській затоці. Обидві влучили в судно Verbena. Воно нещодавно пришвартувалося в Малайзії та прямувало до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами.

Судно повідомило про пошкодження та пожежу на борту, екіпаж боровся із займанням: під час нападу один цивільний моряк зазнав важких поранень.

У США зазначили – літак USS Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель країни-союзника неподалік для надання медичної допомоги.

У командуванні наголосили, що "така безрозсудна поведінка підтримуваних Іраном хуситів продовжує загрожувати регіональній стабільності та ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці".

США 19 грудня 2023 року оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

6 червня данська судноплавна компанія Maersk повідомила, що пропускна здатність вантажоперевезень між Азією та Європою знизиться у другому кварталі на 15–20% через порушення трафіку у Червоному морі.

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