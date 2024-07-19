Хусити вдарили безпілотником по Тель-Авіву: є загиблий та поранені – відео

Тель-Авів (Фото: Abir Sultan/EPA)

Вранці 19 липня хусити атакували безпілотником середмістя Тель-Авіва, внаслідок удару загинула одна людина. Про це повідомили Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та агентство Bloomberg.

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Як пише Bloomberg з посиланням на екстрені служби Ізраїлю, вибух стався неподалік від набережної Тель-Авіва та будівлі посольства США. Унаслідок атаки загинула одна людина.

За даними The Associated Press, ще 10 осіб отримали поранення.

"Початкове розслідування вказує на те, що вибух у Тель-Авіві був спричинений падінням повітряної цілі. Інцидент перебуває на стадії ретельного розгляду", – повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Єменські хусити взяли відповідальність за атаку. Вони заявили, що вдарили по Тель-Авіву за допомогою нового типу безпілотника, який важко помітити радарам, і пообіцяли повторні атаки на інші частини країни, пишуть журналісти Bloomberg.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що єменські хусити почали атакувати Ізраїль за допомогою безпілотників і ракет незабаром після того, як країна розпочала війну проти ХАМАС у секторі Гази в жовтні 2023 року. Але вважається, що жодна з їхніх атак не завдала значних збитків Ізраїлю, більшість з повітряних цілей були перехоплені або не влучили.

Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – здійснили удари по країні. Після цього вони розпочали атаки на цивільні судна.

19 грудня США оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

14 червня в Аденській затоці хусити атакували українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею та йшло під прапором Палау – відомо про одного пораненого моряка.

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