США заперечили успішний удар хуситів по авіаносцю "Дуайт Ейзенхауер"

За добу США знищили три безекіпажні надводні судна хуситів, повідомили військові

Авіаносець "Дуайт Ейзенхауер" (Ілюстративне фото: Miguel Angel Contreras / U.S. Navy)

Заяви підтримуваних Іраном хуситів про буцімто успішну атаку на американський авіаносець "Дуайт Ейзенхауер" є неправдою, повідомило Центральне командування Збройних сил США.

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22 червня судно покинуло регіон, у якому перебувало сім місяців. Авіаційна група корабля становить 90 літаків і гелікоптерів.

Заяви хуситів про нібито успішну атаку на авіаносець є "категоричною неправдою", акцентували військові.

За їх даними, впродовж останніх 24 годин сили Центрального командування США успішно знищили три безекіпажні надводні судна хуситів у Червоному морі.

Командування визначило, що ці знищені системи становили безпосередню загрозу для сил Сполучених Штатів, їх союзників і торгових суден у регіоні.

Також хусити запустили в Аденську затоку три протикорабельні балістичні ракети з контрольованого ними району Ємену: повідомлень про постраждалих або значних пошкоджень від суден не було.

ДОВІДКА. Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters



Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – здійснили Війна в Ємені розпочалася у 2014 році з повстання шиїтського руху хуситів. У 2015 році до війни приєдналася коаліція арабських країн на чолі з Саудівською Аравією на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді. Наразі хусити контролюють столицю Ємену, а також майже всю північну частину країни. Reuters називає конфлікт "маріонетковою війною" між Саудівською Аравією та Іраном.Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – здійснили удари по країні . Після цього вони розпочали атаки на цивільні судна.

США 19 грудня 2023 року оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.

6 червня данська судноплавна компанія Maersk повідомила, що пропускна здатність вантажоперевезень між Азією та Європою знизиться у другому кварталі на 15–20% через порушення трафіку у Червоному морі.

14 червня в Аденській затоці хусити атакували українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею та йшло під прапором Палау.

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