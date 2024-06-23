США заперечили успішний удар хуситів по авіаносцю "Дуайт Ейзенхауер"
Заяви підтримуваних Іраном хуситів про буцімто успішну атаку на американський авіаносець "Дуайт Ейзенхауер" є неправдою, повідомило Центральне командування Збройних сил США.
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22 червня судно покинуло регіон, у якому перебувало сім місяців. Авіаційна група корабля становить 90 літаків і гелікоптерів.
Заяви хуситів про нібито успішну атаку на авіаносець є "категоричною неправдою", акцентували військові.
За їх даними, впродовж останніх 24 годин сили Центрального командування США успішно знищили три безекіпажні надводні судна хуситів у Червоному морі.
Командування визначило, що ці знищені системи становили безпосередню загрозу для сил Сполучених Штатів, їх союзників і торгових суден у регіоні.
Також хусити запустили в Аденську затоку три протикорабельні балістичні ракети з контрольованого ними району Ємену: повідомлень про постраждалих або значних пошкоджень від суден не було.
Восени 2023 року хусити підтримали ХАМАС у війні проти Ізраїлю – здійснили удари по країні. Після цього вони розпочали атаки на цивільні судна.
- США 19 грудня 2023 року оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства в Червоному морі, а в січні 2024 року завдали першого удару по об'єктах хуситів у Ємені.
- 6 червня данська судноплавна компанія Maersk повідомила, що пропускна здатність вантажоперевезень між Азією та Європою знизиться у другому кварталі на 15–20% через порушення трафіку у Червоному морі.
- 14 червня в Аденській затоці хусити атакували українське судно Verbena, яке експлуатується Польщею та йшло під прапором Палау.
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