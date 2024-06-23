США опровергли успешный удар хуситов по авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"

За сутки США уничтожили три безэкипажных надводных судна хуситов, сообщили военные

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" (Иллюстративное фото: Miguel Angel Contreras / US Navy)

Заявления поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке на американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" является ложью, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

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22 июня судно покинуло регион, в котором находилось семь месяцев. Авиационная группа корабля составляет 90 самолетов и вертолетов.

Заявления хуситов о якобы успешной атаке на авианосец являются "категорической ложью", акцентировали военные.

По их данным, в течение последних 24 часов силы Центрального командования США успешно уничтожили три безэкипажных надводных судна хуситов в Красном море.

Командование определило, что эти уничтоженные системы представляли непосредственную угрозу силам Соединенных Штатов, их союзникам и торговым судам в регионе.

Также хуситы запустили в Аденский залив три противокорабельных баллистических ракеты из контролируемого ими района Йемена: сообщений о пострадавших или значительных повреждениях от судов не было.

СПРАВКА. Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters



Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – нанесли Война в Йемене началась в 2014 году с восстания шиитского движения хуситов. В 2015 году к войне присоединилась коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией на стороне президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. В настоящее время хуситы контролируют столицу Йемена, а также почти всю северную часть страны. Reuters называет конфликт "марионеточной войной" между Саудовской Аравией и Ираном.Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – нанесли удары по стране . После этого они приступили к атакам на гражданские суда.

США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.

6 июня датская судоходная компания Maersk сообщила, что пропускная способность грузоперевозок между Азией и Европой снизится во втором квартале на 15–20% из-за нарушения трафика в Красном море.

14 июня в Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно Verbena, которое эксплуатируется Польшей и шло под флагом Палау.

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