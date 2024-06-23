США опровергли успешный удар хуситов по авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр"
Заявления поддерживаемых Ираном хуситов о якобы успешной атаке на американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" является ложью, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
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22 июня судно покинуло регион, в котором находилось семь месяцев. Авиационная группа корабля составляет 90 самолетов и вертолетов.
Заявления хуситов о якобы успешной атаке на авианосец являются "категорической ложью", акцентировали военные.
По их данным, в течение последних 24 часов силы Центрального командования США успешно уничтожили три безэкипажных надводных судна хуситов в Красном море.
Командование определило, что эти уничтоженные системы представляли непосредственную угрозу силам Соединенных Штатов, их союзникам и торговым судам в регионе.
Также хуситы запустили в Аденский залив три противокорабельных баллистических ракеты из контролируемого ими района Йемена: сообщений о пострадавших или значительных повреждениях от судов не было.
Осенью 2023 года хуситы поддержали ХАМАС в войне против Израиля – нанесли удары по стране. После этого они приступили к атакам на гражданские суда.
- США 19 декабря 2023 года объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран по безопасности судоходства в Красном море, а в январе 2024 года нанесли первый удар по объектам хуситов в Йемене.
- 6 июня датская судоходная компания Maersk сообщила, что пропускная способность грузоперевозок между Азией и Европой снизится во втором квартале на 15–20% из-за нарушения трафика в Красном море.
- 14 июня в Аденском заливе хуситы атаковали украинское судно Verbena, которое эксплуатируется Польшей и шло под флагом Палау.
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