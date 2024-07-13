Байден: Израиль и ХАМАС согласились на рамки договора по прекращению огня и заложникам

Это не означает, что стороны достигли согласия, но есть прогресс в преодолении разногласий.

Джо Байден (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и группировка ХАМАС договорились о рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, о котором он объявил в мае. Слова политика передает The Times of Israel.

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Американский лидер отметил: это не означает, что стороны достигли согласия. Однако он настаивает, что есть прогресс в преодолении разногласий.

Байден не уточнил, когда именно Израиль и ХАМАС договорились о его рамках соглашения о прекращении огня.

Также изданию непонятно, насколько важно это событие. 11 июля израильское чиновник сообщил СМИ, что сторонам нужно еще две-три недели до соглашения, и есть серьезные разногласия, которые нужно устранить.

Медиа отмечает, что это заявление, возможно, нацелено больше на демонстрацию достижений Байдена во внешней политике (президент находится под давлением по снятию его кандидатуры с выборов), однако его слова согласовываются с публикацией The Washington Post. В тексте цитировался неназванный американский чиновник, который тоже заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о рамках соглашения.

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На этой неделе израильская переговорная группа была в Каире (Египет) Дохе (Катар) – и там встречалась с посредниками США и этих двух стран.

Байден заявил, что США "в течение месяцев работали над обеспечением прекращения огня в газе, чтобы вернуть заложников домой, чтобы создать путь к миру и стабильности на Ближнем Востоке". Он подчеркнул, что его план был одобрен Советом Безопасности ООН и Большой Семеркой.

По словам президента США, Израиль и ХАМАС согласовали его план, поэтому он направил свою команду в регион, чтобы согласовать детали.

"Это трудные, сложные вопросы. Еще есть пробелы, которые нужно закрыть, но мы достигаем прогресса. Тенденция положительная, и я полон решимости завершить это соглашение и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", – подытожил он.

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