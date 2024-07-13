Байден: Израиль и ХАМАС согласились на рамки договора по прекращению огня и заложникам
Президент США Джо Байден заявил, что Израиль и группировка ХАМАС договорились о рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, о котором он объявил в мае. Слова политика передает The Times of Israel.
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Американский лидер отметил: это не означает, что стороны достигли согласия. Однако он настаивает, что есть прогресс в преодолении разногласий.
Байден не уточнил, когда именно Израиль и ХАМАС договорились о его рамках соглашения о прекращении огня.
Также изданию непонятно, насколько важно это событие. 11 июля израильское чиновник сообщил СМИ, что сторонам нужно еще две-три недели до соглашения, и есть серьезные разногласия, которые нужно устранить.
Медиа отмечает, что это заявление, возможно, нацелено больше на демонстрацию достижений Байдена во внешней политике (президент находится под давлением по снятию его кандидатуры с выборов), однако его слова согласовываются с публикацией The Washington Post. В тексте цитировался неназванный американский чиновник, который тоже заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о рамках соглашения.
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На этой неделе израильская переговорная группа была в Каире (Египет) Дохе (Катар) – и там встречалась с посредниками США и этих двух стран.
Байден заявил, что США "в течение месяцев работали над обеспечением прекращения огня в газе, чтобы вернуть заложников домой, чтобы создать путь к миру и стабильности на Ближнем Востоке". Он подчеркнул, что его план был одобрен Советом Безопасности ООН и Большой Семеркой.
По словам президента США, Израиль и ХАМАС согласовали его план, поэтому он направил свою команду в регион, чтобы согласовать детали.
"Это трудные, сложные вопросы. Еще есть пробелы, которые нужно закрыть, но мы достигаем прогресса. Тенденция положительная, и я полон решимости завершить это соглашение и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", – подытожил он.
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- Министерство здравоохранения Газа в мае сообщало о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАСу. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.
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- 1 июля премьер заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 11 июля Reuters со ссылкой на неназванного чиновника США заявило, что администрация Байдена возобновит предоставление 500-фунтовых бомб Израилю, но не будет поставлять 2000-фунтовые бомбы из-за опасений насчет их использования в густонаселенных районах сектора Газа.
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