Нетаньяху раскритиковал США за задержку поставок оружия Израилю. Белый дом отреагировал

После видеообращения Нетаньяху Белый дом отменил встречу между странами на высоком уровне, сообщило издание Axios

Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране. Политик в коротком видеообращении заявил, что Вашингтон блокирует поставки некоторых типов оружия, и намекнул, что это замедляет израильское наступление в городе Рафах.

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"Невозможно представить, что за последние несколько месяцев администрация удерживала оружие и боеприпасы для Израиля. Дайте нам инструменты, и мы закончим работу гораздо быстрее", – заявил Нетаньяху.

Однако он не уточнил, поставки какого именно вооружения задерживаются.

Глава правительства страны также рассказал, что во время недавнего визита в Израиль государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что круглосуточно работает над устранением задержек.

"Блинкен заверил меня, что администрация работает день и ночь, чтобы устранить эти узкие места. Я действительно надеюсь, что это так. Так должно быть", – подчеркнул он.

В то же время Блинкен, слова которого приводит Associated Press, сказал, что единственная пауза была связана с тяжелыми бомбами, доставленными израильтянам в мае.

"Мы, как вы знаете, продолжаем проверять одну партию, о которой говорил президент США Джо Байден, относительно 2000-фунтовых бомб из-за наших опасений по поводу их использования в густонаселенном районе, таком как Рафах. Этот вопрос остается на рассмотрении, но все остальное происходит в обычном режиме", – подчеркнул госсекретарь США.

Издание Axios со ссылкой на двух неназванных собеседников среди американских чиновников сообщило, что после видеообращения Нетаньяху Белый дом отменил встречу между странами на высоком уровне по Ирану, которая была запланирована на 20 июня.

По словам одного из собеседников, команда Байдена была "взбешена и шокирована неблагодарностью Нетаньяху".

"Это решение четко дает понять, что за такие трюки будут последствия", — сказал американский чиновник.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

8 мая 2024 года США приостановили поставки авиабомб Израиля после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

20 мая главный прокурор МУС затребовал ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

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