У Байдена призвали Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху

Представитель Совета национальной безопасности подчеркнул, что Израиль должен принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население

Джо Байден (Фото: EPA)

Администрация американского президента Джо Байдена призвала Израиль принять все меры предосторожности для защиты гражданских лиц после военного удара по Рафаху, в результате которого погибли десятки палестинцев. Белый дом столкнулся с призывами некоторых демократов прекратить военные поставки в Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Представитель Совета национальной безопасности при Байдене отметил, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, а также подтвердил, что во время удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС, ответственных за нападения на израильских гражданских лиц.

Рафах (Фото: EPA)

В то же время он подчеркнул, что Израиль должен принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население.

Агентство отмечает, что Байден столкнулся с давлением со стороны своей партии по уменьшению поддержки Израиля.

Например, Александрия Окасио-Кортес, известный демократ в Палате представителей, назвала удар по Рафаху "неоправданным зверством", добавив в посте в социальных сетях, что "президенту давно пора выполнить свое слово и приостановить военную помощь".

Рафах (Фото: EPA)

27 мая министры иностранных дел Европейского Союза впервые приняли участие в дискуссии по поводу санкций против Израиля, который сейчас проводит военную операцию в секторе Газа.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

8 мая США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

20 мая 2024 года главный прокурор МКС затребовал ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.

Читайте также: Запрос об ордере на арест Нетаньяху. Кулеба: МКС – независим, противодействовать ему нет смысла