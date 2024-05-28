У Байдена призвали Израиль защитить гражданское население после удара по Рафаху
Администрация американского президента Джо Байдена призвала Израиль принять все меры предосторожности для защиты гражданских лиц после военного удара по Рафаху, в результате которого погибли десятки палестинцев. Белый дом столкнулся с призывами некоторых демократов прекратить военные поставки в Израиль. Об этом сообщило агентство Reuters.
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Представитель Совета национальной безопасности при Байдене отметил, что Израиль имеет право преследовать ХАМАС, а также подтвердил, что во время удара в Рафахе были убиты два высокопоставленных боевика ХАМАС, ответственных за нападения на израильских гражданских лиц.
В то же время он подчеркнул, что Израиль должен принять все возможные меры, чтобы защитить гражданское население.
Агентство отмечает, что Байден столкнулся с давлением со стороны своей партии по уменьшению поддержки Израиля.
Например, Александрия Окасио-Кортес, известный демократ в Палате представителей, назвала удар по Рафаху "неоправданным зверством", добавив в посте в социальных сетях, что "президенту давно пора выполнить свое слово и приостановить военную помощь".
27 мая министры иностранных дел Европейского Союза впервые приняли участие в дискуссии по поводу санкций против Израиля, который сейчас проводит военную операцию в секторе Газа.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- 8 мая США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.
- 20 мая 2024 года главный прокурор МКС затребовал ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.
- Байден также выступил с заявлением, что Израиль не совершает геноцид в секторе Газа, как об этом утверждает Хан.
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