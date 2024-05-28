У Байдена закликали Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху
Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація американського президента Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільних осіб після військового удару в Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців. Білий дім зіткнувся із закликами деяких демократів припинити військові постачання до Ізраїлю. Про це повідомило агентство Reuters.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Речник Ради національної безпеки при Байдені зауважив, що Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, а також підтвердив, що під час удару у Рафаху було вбито двох високопоставлених бойовиків ХАМАС, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних осіб.

Рафах (Фото: EPA)
Рафах (Фото: EPA)

Водночас він наголосив, що Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів, щоб захистити цивільне населення.

Агентство зазначає, що Байден зіткнувся із тиском з боку своєї партії щодо зменшення підтримки Ізраїлю.

Наприклад, Александрія Окасіо-Кортес, відома демократка у Палаті представників, назвала удар по Рафаху "невиправданим звірством", додавши в пості в соціальних мережах, що "президенту давно час виконати своє слово і призупинити військову допомогу".

Рафах (Фото: EPA)
Рафах (Фото: EPA)

27 травня міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше взяли участь у дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю, який зараз проводить військову операцію у секторі Гази.

  • Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
  • 8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази. 
  • 20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.
  • Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

Читайте також: Запит про ордер на арешт Нетаньягу. Кулеба: МКС – незалежний, протидіяти йому немає сенсу

Джо БайденвійнасшаІзраїльвійськова допомогаРафах