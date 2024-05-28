У Байдена закликали Ізраїль захистити цивільне населення після удару по Рафаху

Речник Ради національної безпеки при Байдені наголосив, що Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів, щоб захистити цивільне населення

Джо Байден (Фото: EPA)

Адміністрація американського президента Джо Байдена закликала Ізраїль вжити всіх запобіжних заходів для захисту цивільних осіб після військового удару в Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців. Білий дім зіткнувся із закликами деяких демократів припинити військові постачання до Ізраїлю. Про це повідомило агентство Reuters.

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Речник Ради національної безпеки при Байдені зауважив, що Ізраїль має право переслідувати ХАМАС, а також підтвердив, що під час удару у Рафаху було вбито двох високопоставлених бойовиків ХАМАС, відповідальних за напади на ізраїльських цивільних осіб.

Рафах (Фото: EPA)

Водночас він наголосив, що Ізраїль повинен вжити всіх можливих заходів, щоб захистити цивільне населення.

Агентство зазначає, що Байден зіткнувся із тиском з боку своєї партії щодо зменшення підтримки Ізраїлю.

Наприклад, Александрія Окасіо-Кортес, відома демократка у Палаті представників, назвала удар по Рафаху "невиправданим звірством", додавши в пості в соціальних мережах, що "президенту давно час виконати своє слово і призупинити військову допомогу".

Рафах (Фото: EPA)

27 травня міністри закордонних справ Європейського Союзу вперше взяли участь у дискусії щодо санкцій проти Ізраїлю, який зараз проводить військову операцію у секторі Гази.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Байден також виступив із заявою, що Ізраїль не чинить геноцид у секторі Гази, як про це стверджує Хан.

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