Запит про ордер на арешт Нетаньягу. Кулеба: МКС – незалежний, протидіяти йому немає сенсу

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Міжнародний кримінальний суд робить свою роботу, "як він вважає за потрібне", це незалежна інституція, протидіяти якій "немає сенсу". Про це він розповів під час пресконференції з німецькою колегою Анналеною Бербок.

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Журналіст запитав, як Кулеба оцінює те, що МКС клопоче про ордери на арешт не тільки для лідерів угруповання ХАМАС, а й для ізраїльських політиків.

"Ми за ці два роки дуже добре усвідомили, що МКС робить свою роботу так, як він вважає за потрібне", – відповів Кулеба

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За його словами, "немає сенсу" ані закликати МКС до чогось, ані протидіяти його діям.

Міністр зазначив, що МКС – незалежна інституція, яка має "свій правовий погляд" щодо будь-якої ситуації, яка підпадає під її юрисдикцію.

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20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

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